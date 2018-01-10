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Kremlin'den 'Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde Rus, Türk ve İranlı liderler arasında bir zirve planlanmadığını açıkladı.

AA | 10.01.2018 - 13:16..
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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde bir zirve planlanmadığını belirterek "Ancak ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler hızlıca yapılabilir." dedi.

"BİR ZİRVE PLANLANMIYOR"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılacakların belirlenmesi için istişarelerin uzman seviyesinde yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sürecin üç garantör ülkesi Türkiye, İran ve Rusya’nın, duruşlarını birbirlerine daha uyumlu hale getirmeleri gerektiğini savunan Peskov, "Halihazırda Rus, Türk ve İranlı liderler arasında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde bir zirve planlanmıyor. Ancak bildiğiniz gibi böyle bir zirveye ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler hızlıca yapılabilir." diye konuştu.

YAKLAŞIK BİN 700 KİŞİ KATILACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.

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