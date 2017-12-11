Kremlin'den Putin ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi süreç ele alınacak. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından atılacak adımlar konuşulacak." ifadeleri yer aldı.

SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün Suriye'de Hmeymim üssüne giderek askerler ile bir araya geldi. Bölgedeki çekilme faaliyetlerine ilişkin en yetkin yorumu yapan Putin, çekilme sürecinin başladığını, Hmeymim ve Tartus haricinde hiçbir bölgede asker bulundurulmayacağını beyan etti.

Türkiye'ye gelecek olan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüşecek.