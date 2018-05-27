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Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

Çalışan anneler için sunulan kreş desteği son Torba Yasa ile yükseltildi. Buna göre çocuk başına 304 lira olan destek, asgari ücretin yarısına yani 1.015 liraya çıkartıldı.

İHA | 27.05.2018 - 09:08..
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Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

Kadınların ve özellikle annelerin iş gücünde daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak çalışan anneler için sağlanan kreş yardımlarıyla ilgili de düzenleme yapıldı.

ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR

Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Torba Yasa ile kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı gelir vergisinden istisna tutuldu.

Bu tutar ardından Bakanlar Kurulu Kararı ile her bir çocuk için Asgari ücretin yüzde 15`inden asgari ücretin yüzde 50`sine çıkartıldı.

Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

DESTEK 1014 LİRA OLDU

Böylece çocuk başına 304.35 liralık istisna tutarı 1.014.75 lira oldu. İşverenin kreş parası olarak çalışanlara ödediği miktar da vergi dışı bırakıldı.

ÖDEME KURUMA YAPILMALI

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise bazı şartlar gerekiyor.

Öncelikle hizmetin özel sektör kuruluşundan alınması isteniyor. Ayrıca ödemenin işveren tarafından doğrudan ilgili kuruma yapılması gerekiyor.

DİREKT KREŞE ÖDEME YAPILIRSA VERGİYE TABİ OLMUYOR

Ödeme çalışana yapılırsa vergi indiriminden yararlanılamıyor. Hizmet sağlayan kreş ya da bakımevine yapılan ödemelerde ise asgari ücretin yüzde 50`lik kısmı yani 1014.75 liralık bölüm vergiye tabi olmuyor. Bunu aşan kısım ise vergiye tabi oluyor.

KAÇ ÇOCUK İÇİN DESTEK ALDIĞINA BAKILMIYOR

Burada çalışan annenin kaç çocuk için destekten yararlandığına bakılmıyor. Ayrıca istisna tutarları her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanıyor. Hesap yapılırken de geçerli brüt asgari ücret dikkate alınıyor.

Şu anda geçerli brüt asgari ücret 2.029.50 lira olarak uygulanıyor. Buna göre de gelir vergisi istisnası sonrası gelir vergisindeki düşüş çalışanın maaşına eklenecek ya da maaştan bu miktar kadar kesinti yapılmayacak.

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