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Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

FETÖ'nün tüm yapılanmalarına karşı mücadele devam ederken, TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin bulunması için yeni yöntemler devreye girdi.

18.11.2017 - 03:10
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Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cü militanlarını bulmak için yeni yöntemler devreye sokuldu.

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

YENİ KADEME TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'nin haberine göre;  araştırmalar sırasında FETÖ örgüt şemasında yeni bir kademe daha tespit edildi.

Asistanlar; Bu kademe özellikle askeri okullardaki öğrenciler ile irtibat ve kontrolünü sağlıyor. Bu çalışmada Türkiye bölgelere ayrılırken sadece tek bölgede itirafçı subay sayısının 377'yi bulduğu belirtiliyor. İtirafçı subaylar ile ilgili de kurumlar arasındaki görüş alışverişleri devam ediyor. Bunların dışlanmaması, görevlerine devam etmelerinin örgütteki çözülmeyi kolaylaştıracağı değerlendiriliyor.

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

REHBER TARAMASI YAPILIYOR

TSK'daki kripto FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için hazırlanan bilgisayar programının yanısıra, itirafçıların verdiği bilgilere dayanarak, telefon rehberi taraması yapılıyor. İsimlerine ulaşılan kişilerin rehberlerindeki isimleri "kim olarak kaydettiklerine" ilişkin bilgilere giriliyor. Bu bilgilerin yeni rehberlerin ortaya çıkmasını sağladığı ve ilişki ağının buradan teyit edildiği belirtildi.

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

BYLOCK KULLANMIYORLAR

ByLock dahil bilinen hiç bir FETÖ haberleşme ağını kullanmayan bu kişilere ulaşmak için rehber bilgilerine, vergi ve SGK kayıtlarına bakılıyor. Büfe gibi yerlerden ankesörlü arama yapanların MOBESE kayıtlarından takibi yapılıyor. Kimi ne sıklıkla aradıklarının ortaya çıkarıldığı dile getiriliyor.

Kripto FETÖ'cü avında gaza basıldı

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