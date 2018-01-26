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Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Türkiye’ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde bilgisayar aksam ve parçaları ele geçirildi.

İHA | 26.01.2018 - 11:09..
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Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Son dönemlerin tartışmalı konularından olan kripto paralar ve bu paraları üretmek için kullanılan ve kripto para madenciliği olarak adlandırılan bilgisayarlar da kaçakçılığa konu oldu.

Kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların pahalı olması nedeniyle kaçakçıların bu parçaları yurda getirmeye çalıştığı tespit edildi.

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

EKRAN KARTI VE GÜÇ KAYNAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda geçtiğimiz ay üç farklı olayda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 adet ekran kartı ve 9 adet güç kaynağı ile çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi.

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Yolcular, ifadelerinde ele geçirilen bilgisayar parçalarını Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kripto para üretmek amacıyla kurdukları kripto para madeni olarak ifade edilen bilgisayarlarda kullanacaklarını belirtti.

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

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Kripto para madeni gümrüklere takıldı

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