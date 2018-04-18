taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.772
USD
4,0982
EURO
5,0670
ALTIN
177,21
PETR
72,1200

Kripto para milyarderi uyuşturucu kliniğinde öldü

Servetini kripto paralarla yapan ABD'li milyarder Matthew Mellon, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mellon uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, Meksika'nın Cancun kentindeki bir klinikte tedavi görmeye başlamıştı.

RIPPLE SAYESİNDE MİLYARDER OLDU

Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan ve bu sayede 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde eden Mellon, ABD'deki iki köklü bankacılık ailesinin oğluydu.

Geçmişte New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı da yapmış olan Mellon'un üç çocuğu bulunuyor.

Kripto para milyarderi uyuşturucu kliniğinde öldü

2016 yılında Mellon'un OxyContin adlı bir ilaca bağımlı olduğu ve ayda 100 bin dolar harcadığına yönelik haberler çıkmış, New York Post'a konuşan Mellon, "Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı" demişti.

Mellon ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk'ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School'dan mezun olmuştu. 1999'da Tamara Mellon ile evlenen Matthew Mellon, 2004'teki boşanma davası sırasında eşiyle anonim uyuşturucu bağımlıları terapisinde tanıştığını söylemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran'da kum fırtınası
İran'ın Yezd kenti kum fırtınasının esiri oldu.
Kahve zincirinden 8 bin şubesine ırkçılığa karşı eğitim
ABD'de bir Starbucks şubesinde yaşanan ırkçılık vakasının ardından bütün çalışanlarına ırkçılığa karşı eğitim kararı verdi.
Yunanistan'da orduya para toplama kampanyası başladı
Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Yunanistan, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar kötü durumda.
CIA Başkanı Pompeo gizlice Kuzey Kore'ye gitti
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. Görüşme kapsamında Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

187
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

91
Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

346
Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

64
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

49
Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM