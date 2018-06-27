Kripto para nedir

Bitcoin, Etherium, Litecoin... Günümüzde isimlerini en çok duyduğumuz terimlerden biri. Devamlı olarak değerlerindeki artış ve azalışı ile duyduğumuz bu paralar, esasında fiziki paralardan oldukça farklı olup, sanal birer para birimleridir ve bu para birimlerinin tamamına verilen isim Kripto paradır.

GELECEĞİN PARA BİRİMİ

Kripto para birimleri tıpkı Türk lirası, Dolar , Sterlin ve Euro gibi bir para birimidir. Özellikle Fiziki olarak bulunmamasıyla farklı bir yapıda olan Kripto paranın, gelecekte elimizdeki para birimlerinin yerine geçmesi öngörülmektedir.

İlk Kripto Para, 2009’da bulunan Bitcoin’dir. Günümüzde yüzlerce farklı kripto para kullanılmaktadır ve bunlar genelde “alternatif kripto para” olarak isimlendirilir.

KRİPTO PARA'NIN MANTIĞI

Kripto para için sanal dedik. Bu sanal varlık aslında sadece yazılmış binlerce satır koddan oluşmaktadır. Daha da basite indirgemek gerekirse, kripto para dijital bir para birimidir.

Kripto paralar henüz resmi olarak dünya devletlerince kabul edilmemiştir. Zira Hükümetlerin denetim mekanizması bulunduramadığı bu yapılar, kişiler tarafından kontrol edilmektedir.

KRİPTO PARALARIN DEĞERİ

Pek çok kripto para (Bitcoin, Ethereum vs.) zaman içinde daha az üretilmek üzere tasarlanmış bu yüzden de sahipleri için, piyasasında değeri devamlı olarak artmaktadır. Bu durum devletlerin kullandığı para birimlerine göre farklı bir durumdur. Çünkü devlet uygun şartlarda, istediği zaman daha fazla para basabilir ve dolayısıyla enflasyonu arttırabilir.

Örnek vermek gerekirse Bitcoin piyasasında ise asla 21 milyondan fazla miktarda birim dönüşümü olmayacaktır. Bu da paranın değerinde artış veya azalış durumunu yaşatmaktadır.

KRİPTO PARA'NIN HUKUKİ YAPISI

Çeşitli özel kurum ve kuruluşlarca ticareti yapılan kripto para için en çok konuşulan konu bu paraların yasal olup olmaması durumu. Kripto Paralar pek çok ülkede yasal olmasına rağmen bazı ülkelerde de yasal değildir.

Bu paralarda özellikle iz sürülememesi durumundan ötürü kara para aklama olaylarının yaşanması nedeniyle devletler izin vermemekte, kontrol sağlanamaması nedeniyle de legal görülmemektedir.

Gelecekte fiziki paraların ortadan kalkması beklenirken Kripto paraların gündelik hayatta yerini alıp kullanıma sunulması ve hayatımızın her yerine yayılması öngörülmektedir.