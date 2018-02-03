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Kripto para piyasası 20 milyar dolar kaybetti

Kripto para birimi Bitcoin'in 5 günde yüzde 34 zarar etmesi üzerine, piyasa değerinde 20 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşandı.

AA | 03.02.2018 - 07:26..
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Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

PİYASADAKİ KAYIP 20 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.

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