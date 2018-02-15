Kripto paralarla boşanma artacak

Boşanmalar her zaman sancılı ve zor bir süreç olarak biliniyor. Bir de boşanmalar sonrası eşler maddi ve manevi tazminat ödüyor. Ancak günümüzde boşanmalar bile kripto paralarla ödenebiliyor.

KRİPTO PARALARLA MAAŞLAR ÖDENİYOR

Öncelikle kripto para nedir ona bir değinelim. Kripto para; crypto ve currency kelimelerinin birleşimidir ve şifreli para demektir. Son günlerde bazı ülkeler bile maaşlar bu paralarla ödeniyor.

ÇİFT KRİPTO PARA İLE AYRILACAK

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Altcoin'lerle ilgili ciddi bir tartışma yaşayan bir çift, ayrılma kararı aldı. Mahkeme başvuran çiftin ise hiç normal parası yoktu. Tazminat bile bu verilere göre şekillense de henüz mahkeme bir karara varmadı.

ARTIŞ YAŞANACAK

Artık en ünlü gazetelerin bile manşetlerini süsleyen 'kripto para boşanmaları', ilerleyen günlerde artacak gibi görünüyor.