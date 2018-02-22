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Kripto telefonların dinlenmesi davasında karar açıklandı

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenmesine ilişkin davada kararlar açıklandı. FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

AA | 22.02.2018 - 20:29..
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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık ve sanık avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu mağdur ve müştekilerin avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

63 YIL 9 AY CEZA ALAN SANIKLAR

Buna göre heyet, kapatılan TİB'in Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ile Adil Biçer, Barış Yaslan, Bülent Kocagürbüz, Hamza Demirezen, Halil Çiçek, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 63 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan eski TİB görevlisi Ali Osman Tekin, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 6 yıl 9'er ay olmak üzere toplam 68 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'NÜN SİVİL İMAMI HARUN BİNİŞ 10 YIL CEZA ALDI

Sanıklardan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imam Harun Biniş'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 hapis cezası verilirken, eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile sanıklar Gökhan Vıcıl, İmran Ergüler, Özgür Ören, Orhan Üçtepe, Ayhan Yeni, İbrahim Kılıç ve İsmail Bakar, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 61 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Hidayet Gencer, Nur Muhammed Arınç, Yunus Şahin, Seyit Ahmet Öztaban, Mehmet Akgedik, Erkay Uzun ve Ahmet Boyalı da "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

BERAAT EDENLER

Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine karar verilirken sanıklar, Ferhat Saraç, Ahmet Asım Yağız, İbrahim Barbaros Özcan ve Cüneyt Koç ise tüm suçlardan beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.

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