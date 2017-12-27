Kriptopara piyasası yeniden 620 milyar doların üzerinde

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, düne göre 31 milyar dolar artarak 621 milyar dolar oldu.

BITCOIN YÜZDE 15.38 ARTTI

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 15.38 artarak 15 bin dolar bandında işlem görüyor.

281 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 589 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 45.5'ini oluşturuyor.

Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.6 milyar dolar olarak hesaplandı.

BEŞ KRİPTO PARA BİRİMİ

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 8.73, Ethereum yüzde 1.36, Ripple yüzde 12.24 ve Litecoin yüzde 1.03 artarken, Bitcoin Cash yüzde 0.73 düştü.