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Kristen Stewart ile Trump arasında söz düellosu

Oyuncu Kristen Stewart, Donald Trump hakkında, "Beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin. Çünkü çok eşcinselim" dedi.

06.02.2017 - 20:44
  1. Haberler
  2. Magazin

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Oyuncu Kristen Stewart, özel hayatına karşı takıntılı olduğunu iddia ettiği Trump hakkında, "Beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin. Çünkü çok eşcinselim" dedi. Daha önce 'bir kadınla flört etmek' ve 'kız arkadaşım' gibi ifadeler kullanan oyuncu, ilk kez 'eşcinselim' açıklaması yaptı.

"BENİ O ZAMAN SEVEMEDİYSEN ŞİMDİ HİÇ SEVEMEZSİN ÇÜNKÜ EŞCİNSELİM"

Daha önce Robert Pattinson’la ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan Donald Trump’ın mesajlarını hatırlatan oyuncu, Trump'a şöyle seslendi: "Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show’u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap."

Kristen Stewart'tan Trump'a gönderme VİDEO

TRUMP NE DEMİŞTİ

Trump, 2012 yılında attığı tweette, “Herkes biliyor ki Robert Pattinson’un Kristen Stewart’ı bırakması gerektiği konusunda haklıyım. Birkaç yıl içinde Pattinson bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert” ifadelerini kullanmıştı.

Stewart ve Pattinson hakkında yaptığı yorumlardan bir diğeri ise "Herkes benden daha fazla Kristen&Stewart hakkında konuşmamı istiyor. Şunu söylemekten daha fazlası için zamanım yok: Robert, onu terk et. Seni aldattı ve yine yapacak" şeklindeydi.

Kristen Stewart ile Trump arasında söz düellosu

MEŞHUR DİZİNİN OYUNCUSUYLA FLÖRT ETMİŞTİ

‘Alacakaranlık’ filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren Stewart, bu ilişkisinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent gibi isimlerle aşk yaşadı. Stewart’ın son olarak süper model Stella Maxwell ile yaşadığı ilişki gündeme gelmişti.

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