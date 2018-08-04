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Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

Antalya’da polis, kriz geçirerek tüm kapıları kilitleyip 1 buçuk saat boyunca balkon korkuluklarından sarkan şizofren hastasını, 1 buçuk saatlik çaba sonucunda kurtardı.

İHA | 04.08.2018 - 09:07..
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Manavgat ilçesinin Eskihisar Mahallesi’ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi.

Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

İÇERİYE BİBER GAZI SIKILARAK GİRİLDİ

Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi.

Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı.

Kriz geçirip adam, polise zor anlar yaşattı VİDEO

Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

1 BUÇUK SAAT KARŞI KOYDU

Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve elindeki bıçağı yakınına gelenlere sallayan Osman G. 1,5 saati aşkın bir süre korkuluk demirlerine asılı bir şekilde direndi.

Bu sırada aşağıya düşme ihtimaline karşısında itfaiye görevlileri balkonun altına şişme yatak koydu.

Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

POLİSLER AYAKLARINDAN YAKALADI

Zaman geçtikçe yorulan Osman G.’nin bir anlık dalgınlığını değerlendiren 2 polis memuru elindeki bıçağı alarak ayaklarından sıkıca tuttu.

Balkondaki polisler ve yakınları Osman G.’yi ayaklarından yakalarken, itfaiyenin merdivenine çıkan 2 polis memuru şahsı uzun uğraşlar sonucunda güçlükle ellerini kelepçeleyerek balkondaki polislerin yukarıya çekmesini sağladı.

Sedyeye bağlanarak indirilen Osman G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

Kriz geçirip intihara kalkışan adam son anda kurtarıldı

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