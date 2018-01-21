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Kronik hastalıklar psikolojiyi bozuyor

Kronik hastalıklar psikolojiyi bozuyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde güvensizlik, tetikte olma ve kaygı yaşama gibi sorunların baş gösterebileceğini belirtiyor.

DHA | 21.01.2018 - 12:31..
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Uzman Dr. Nergiz Tellioğlu Saka, kronik hastalıkların kişinin yaşamını geri dönüşümsüz değiştirdiğini belirterek, hastalarda güvensizlik, tetikte olma ve kaygı görülebildiğini söyledi.

YÜZDE 25'İ PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR

Dr. Saka, özellikle ağır kronik hastalıkları bir ‘kriz’ olarak değerlendirirken; kronik hastalıkların, bireyin kimliğini, yaşamdaki rolünü, sosyal destek sistemlerini, gelecek hedeflerini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Saka, "Bu hastalık, kişiyi ‘diğer insanlardan yardım bekleyen’ konumuna getirir” dedi. Kronik hastalıklara verilen tepkilerin aşamalarını sırasıyla şok, inkar etme, kayıp duygusu ve yas reaksiyon, kaygı ve depresyon olarak sıralayan Saka, kronik hastalığı olan bireylerin yüzde 25’inin psikolojik sorun yaşadığını dile getirdi.

HASTALIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER

Dr. Nergiz Tellioğlu Saka, "Bu sorun çok uzun süre devam ederse, hastalık üzerinde de olumsuz etkileri olur. Kişilerin kronik hastalığa ve tedavisine uyumunu etkileyen etmenler; hastalıkla ilgili etmenler, hastalık öncesi kişilik özellikleri, bireysel farklılıklar, fiziksel ve çevresel etmenler olarak sıralanabilir. Tüm bu etmenler bireyin hastalığa atfettiği yorumu, uyum sürecini, baş etme mekanizmasını ve krizden ne şekilde çıkacağını belirler." ifadelerini kullandı.

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