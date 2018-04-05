Kronik stres kilo aldırıyor

ABD Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kilo almanın asıl nedenini de ortaya çıkarmış oldu.

STRES YENİ YAĞ HÜCRELERİNİN OLUŞMASINA YARDIMCI OLUYOR

Araştırmada; kronik olarak yaşanan stresin yağ hücreleri üzerinde değişikliklere neden olduğu ve bu durumun da kişiye kilo aldırdığı ortaya çıktı.

YENİ YAĞ HÜCRELERİ OLUŞUYOR

'Cell Metabolism' adlı dergide yayınlanan sonuçlara göre; stres, yeni yağ hücreleri oluşmasında neden oluyor. Bu stres hormonunun yarattığı etkileri iyice araştırmak için fareler üzerinde bir araştırma da yapıldı. Araştırmada; 24 saat strese maruz kalan farelerde yağ oranının iki katına çıktığı belirlendi.

KİLO ALIMININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Ayrıca araştırmada yenilen yiyeceğin önemli olmadığı, fakat stresin süresinin önemli olduğu vurgulandı. Yeni bulgulara göre; stres dönemlerindeki kilo alımının önüne geçilebilir.