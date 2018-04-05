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Kronik stres kilo aldırıyor

Yapılan araştırmalarda sürekli stres yaşayan kişilerin kilo aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 10:56..
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Kronik stres kilo aldırıyor

ABD Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kilo almanın asıl nedenini de ortaya çıkarmış oldu.

STRES YENİ YAĞ HÜCRELERİNİN OLUŞMASINA YARDIMCI OLUYOR

Araştırmada; kronik olarak yaşanan stresin yağ hücreleri üzerinde değişikliklere neden olduğu ve bu durumun da kişiye kilo aldırdığı ortaya çıktı.

Kronik stres kilo aldırıyor

YENİ YAĞ HÜCRELERİ OLUŞUYOR

'Cell Metabolism' adlı dergide yayınlanan sonuçlara göre; stres, yeni yağ hücreleri oluşmasında neden oluyor. Bu stres hormonunun yarattığı etkileri iyice araştırmak için fareler üzerinde bir araştırma da yapıldı. Araştırmada; 24 saat strese maruz kalan farelerde yağ oranının iki katına çıktığı belirlendi.

Kronik stres kilo aldırıyor

KİLO ALIMININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Ayrıca araştırmada yenilen yiyeceğin önemli olmadığı, fakat stresin süresinin önemli olduğu vurgulandı. Yeni bulgulara göre; stres dönemlerindeki kilo alımının önüne geçilebilir.

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