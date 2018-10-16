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Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor

8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleşmiş olabilecek öksürük hakkında uzmanlar bilgiler verirken, son değerlendirmelere göre erkeklerin yüzde 30’u, kadınların ise yüzde 25’i öksürükten şikayet ediyor.

İHA | 16.10.2018 - 11:39..
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  2. Sağlık
Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor

Birçok hastalığın belirtisi olan öksürük, 'geçer' diye tedavisi birçok kez ertelenirken, bazı durumlarda kronikleşiyor. Solunum sisteminde var olan sıvı, katı gibi tıkayıcı maddelerin vücuttan temizlenmek istemesi öksürüğün temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Öksürmenin oluşturduğu basınçla bu maddeleri vücuttan atarak solunum sistemi rahatlatılıyor. İşte bu yüzden doktorlar öksürüğe değil, nedenlerine odaklanırken, aynı zamanda çıkardığı ses ve oluştuğu alana bağlı olası hastalıklar hakkında bilgi sağlayan bir veri olarak da değerlendiriyorlar.

Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor

3 HAFTA SONRASI TEHLİKEYE GİRİYOR

Öksürüğün süresinin de önemli bir bulgu olduğunu söyleyen uzmanlar, 3 haftadan uzun sürdüğü takdirde üzerinde dikkatle durulması gerektiğine dikkat çekiyor. Öksürük çeşitleri konusunda bilgiler veren uzmanlar, “Öksürük süresine göre; akut, subakut, kronik şeklinde sınıflandırılıyor. 3 haftadan kısa süren akut öksürüğün nedenleri arasında nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, sol kalp yetmezliği, pulmoner emboli gibi nadir görülen hastalıklar bulunuyor. Subakut öksürük ise 3-8 hafta arası sürüyor.

Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor

EN YAYGIN SEBEBİ SİGARA

Kronik öksürük de 8 haftadan uzun süren sürüyor ve kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. Üstelik sık görülüyor. Öyle ki her yüz yetişkinden 30 ile 40’ı kronik öksürük ile yaşıyor. En yaygın nedeniyse sigara kullanımı. Sigara içen erkeklerin yüzde 30’u, kadınlarınsa yüzde 25’i kronik öksürükten şikayet ediyor" diyor.

Kronikleşen öksürük yaşam kalitesini düşürüyor

BU HASTALIKLAR ÖKSÜRÜK YAPIYOR

Hastalıklara göre öksürüğün değişkenlik gösterdiğini aktaran uzmanlar, "Sigara içmeyen erişkinlerde kronik öksürüklerin yüzde 25-35’inin astıma bağlı olduğu biliniyor. Astımda öksürük çoğu zaman kuru ve geceleri oluşuyor ve astım hastalarının yüzde 7-11’inde öksürük tek şikayet. Erişkinlerde kronik öksürüğün en sık görülme nedenlerinden biri de postnazal akıntı sendromu. Bu sendrom burun ve sinüslerden gelen sekresyonun boğaza akması sonucu oluşuyor” bilgilerini veriyor.

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