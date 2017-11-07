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Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Bitlis'te 380 sporcunun katıldığı kros yarışmasında sporcular zor anlar yaşadı.

07.11.2017 - 16:17
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Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması' yapıldı.

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

BİTİŞ NOKTASINA VARMADAN BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Bitlis 8 Ağustos Şehir Stadyumu'nda yıldız erkek ve yıldız bayan ile genç erkek ve genç bayanlar kategorilerinde düzenlenen kros yarışmasına çeşitli okullardan 380 sporcu katıldı.

Dereceye girmek için koşan sporcular, birbirini geçmek için mücadele etti. Yarışmaya katılan bazı sporcular, bitiş noktasına varmadan baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

Kros yarışmasında sporcular baygınlık geçirdi

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