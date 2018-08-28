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KTÜ 18 akademisyen alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) altısı profesör 18 akademisyen alınacak.

AA | 28.08.2018 - 12:55..
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Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesinde iki, iktisadi ve idari bilimler, diş hekimliği, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde ise birer profesör görevlendirilecek.

SON BAŞVURU 10 EYLÜL

Diş hekimliği ve mühendislik fakültelerine ikişer, fen, orman ve tıp fakültelerine birer doçent alınacak. Tıp Fakültesine iki, diş hekimliği, mimarlık ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerine ise birer doktor öğretim görevlisi atanacak. Kadrolara başvurular 10 Eylül 2018'e kadar yapılabilecek.

KTÜ 18 akademisyen alacak

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