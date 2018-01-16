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Kuaför dükkanında kitap okuyarak örnek oluyor

Antalya'da berberlik yapan Mehmet Gün, işinden geri kalan zamanları kitap okuyarak, değerlendiriyor. Gün, 15 yıldır sürdürdüğü kitap okuma alışkanlığıyla müşterilerine örnek oluyor.

DHA | 16.01.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Kitap

Okuma merakı olan Gün, berberlik mesleğini öğrenmeye çalışırken, iş yerinde bulduğu gazete, kitap ve dergileri okumaya çalıştı. Kütüphaneden ödünç kitap alınabileceğini 15 yaşında öğrenen Gün, bir kütüphaneye üye oldu. Hem çalışan hem de fırsat bulduğu zamanlarda kütüphaneden aldığı kitapları okuyan Gün, ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi.

MÜŞTERİLERİNE İLHAM VERDİ

Berberlikte usta olan ve mesleğini devam ettiren Gün, kitap okuma alışkanlığından vazgeçmedi. İşinden vakit buldukça kitap okuyan Gün, müşterilerine ve çevresine de ilham kaynağı oldu. Dükkanına gelip, sıra bekleyen müşterileri için bir raf oluşturan ve kitapları dizen Gün, çevresine de okuma alışkanlığı aşıladı.

Kuaför dükkanında kitap okuyarak örnek oluyor

Bazı müşterileri onun sayesinde kütüphaneye üye oldu. Haftada ortalama 2- 3 kitap bitiren Gün, Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi'nin başlattığı 'Örnek Okur Projesi' kapsamında 'aralık ayının örnek okuru' seçildi.

"SÜREKLİ OKUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mehmet Gün, kitap okumaya vakit ayırmanın önemli olduğunu, kitap okumamak için mazeret olmayacağını söyledi. Gün, "Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Fırsatım olursa üniversiteyi de bitireceğim. Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda başladı. Şimdi sürekli okumaya çalışıyorum. Okuduğum kitapların yüzde 90'ını kütüphaneden alıyorum. Kütüphanenin kitap arşivi bayağı geniş. Her türlü kitabı bulabiliyorsun" dedi.

Kuaför dükkanında kitap okuyarak örnek oluyor

"İNSANLARA BAKIŞ AÇIN DEĞİŞİYOR"

Son yıllarda televizyon izlemenin kendisi için işkence gibi olmaya başladığını belirten Gün, "Hep felaket haberleri duyuyoruz, görüyoruz ya da anlamsız dizilerle zamanımızı tabiri caizse öldürüyoruz. Bunun yerine kitap okumayı tercih ediyorum. Kitap okumak, insanın ufkunu açıyor. Ne okursan oku, bir şeyler oku. İnsanlara bakış açın değişiyor. İnsanlarla konuşman değişiyor. Ortalama bir fikir edinebiliyorsun. Kişisel gelişim kitapları özellikle çok etkili" diye konuştu.

"PAHALI OLMASI OKUMAMAK İÇİN SEBEP DEĞİL"

Kitapları kütüphaneden aldığını söyleyen Gün, müşterilerinin de sıra beklerken ilgilerini çeken kitapları okuduğunu, iş yerine kütüphaneden onlar için kitap getirdiğini kaydetti. Haftada bir gün mutlaka iş yerini açmadan önce sabah erken saatte kütüphaneye giderek, hem kendisi hem de müşterileri için kitap aldığını anlatan Gün;

Kuaför dükkanında kitap okuyarak örnek oluyor

"Okumak güzel, herkese tavsiye ederim. Parasıyla alamasa bile kütüphanede bir sürü kitap var. Seçenek çok, okumak istedikten sonra insan okuyor. 'Kitap pahalı' falan diyoruz da 15, 20, 30 lira olan kitaplar var. Yani pahalı olması okumamak için sebep değil. Bulabiliyorsunuz. Okumak istedikten sonra tanıdığından alıyorsun; eşinden, dostundan alıyorsun, kütüphaneden alıyorsun.

Seçenek çok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eserinin yarıdan fazlasını okumuşumdur. 20 civarında kişisel gelişim kitabı okudum. Tarih kitapları, tarihi romanlar onlardan da çok okudum. Sayısını bilemiyorum."

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