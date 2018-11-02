taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4453
Euro
6.2185
Altın
1231.315
Borsa
93615.16
Gram Altın
216.618

Kuaföre perukla giren hırsız yakalandı

Samsun'da girdiği kuaförden televizyon, peruk, 7 fön makinesi ve 26 lira çalan hırsız tutuklandı.

AA | 02.11.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Samsun'un Atakum ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Zeytinciler Sitesi'ndeki kadın kuaförü işletmecisi Hamit Ayyıldız, sabah geldiğinde iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.

İhbar üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi belirledi.

7 TANE FÖN MAKİNESİ ÇALMIŞ

Yürütülen çalışmalar sonucu televizyon, peruk, 7 fön makinesi ve 26 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu S.D.S.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kuaföre perukla giren hırsız yakalandı

Öte yandan, iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, zanlının kepengi kaldırarak iş yerine girmesi, kasa ve dolapları karıştırırken bulduğu kadın peruğunu takarak dolaşması, parfümleri sıkıp kokladıktan sonra cebine koyması yer alıyor.

Kayıtlara göre, yaklaşık 40 dakika kaldıktan sonra zanlı iş yerinden ayrılıyor.

Kuaföre perukla giren hırsız yakalandı

Kuaföre perukla giren hırsız yakalandı

Kuaföre perukla giren hırsız yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

224
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

96
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

295
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

120
Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

279
Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı

150
ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM