Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu intihar etti

Küba medyası, eski Küba lideri Fidel Castro'nun 68 yaşındaki oğlu Díaz-Balart'ın intihar ettiğini duyurdu.
Küba'nın resmi gazetesinde yer alan haberde, Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi. Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.
'KÜÇÜK FİDEL'
Küba’da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizik eğitimi alan Castro, Küba'nın nükleer çalışmalarına verdiği katkılarla da biliniyordu.
Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro ise Kasım 2016'da 90 yaşında ölmüştü.