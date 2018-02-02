Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu intihar etti

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Kanye West'in markası için kamera karşısına geçen Paris Hilton, Kim Kardashian oldu.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.

TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası doğrulanmadı.

1 Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı Terör örgütlerinin destekçileri, Afrin'de öldürülen terörist sayısının artışından endişe duymaya başladı. Almanya'da toplanan meclis, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı.

2 Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası doğrulanmadı.

3 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

4 Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini ve temel konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

5 Erdoğan'ın bebek ile ilgilenmesi kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA buluşmasında açıklamalarından önce bir bebek ile ilgilendi. Erdoğan'ın bebek ile olan samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

6 ABD Türkiye'nin Afrin'de kısıtlamaya gitmesini istedi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, PKK'nın kendilerinden aldığı füzelerle Türkiye'ye yaptığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Yetkili, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda kısıtlama yapmasını istedi.