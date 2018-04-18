Küba'da bir ilk: Castro'lar devletten elini çekiyor

Küba, tarhinde büyük bir ilki yaşayacak. 60 yıl boyunca ülkeyi yöneten Casto'lar, yarın itibariyle görevden elini çekiyor. Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.





DİAZ-CANEL BAŞA GEÇECEK

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.





CASTRO'SUZ İLK

57 yaşındaki Diaz-Canel'in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.



Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

ABD: ENDİŞELİYİZ

ABD ise 'demokratik olmadığı gerekçesiyle' Küba'daki lider değişikliğinden 'endişeli' olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert "Biz bunu kesinlikle demokratik bir geçiş olarak görmüyoruz. Demokratik bir geçiş göremediğimiz zaman da bu bizi ciddi olarak endişelendiriyor" dedi.

ABD'nin Küba halkının ülke siyasetinde söz hakkı olduğunu görmek istediğini belirterek, yeni Küba liderinin 'halkı dinlemesini' umduklarını söyleyen Nauert "Umarız Küba'nın yeni başkanı halkını dinler. Ancak bunun olacağından emin değiliz. Daha özgür ve demokratik bir Küba görmek isteriz. Takip edeceğiz ancak tamamen iyimser değiliz çünkü bu demokratik bir süreç değil" ifadelerini kullandı.