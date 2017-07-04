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Küba'da devletin kapattığı aşk otelleri geri dönüyor

Havana'da yerel yöneticiler, sevişmek isteyen çiftlere saatlik olarak oda kiralama üzerine kurulu otel sistemini yeniden hayata geçiriyor.

04.07.2017 - 09:28
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Küba'nın başkenti Havana'da yerel yöneticiler, sevişmek isteyen çiftlere saatlik olarak oda kiralama üzerine kurulu otel sistemini yeniden hayata geçireceklerini açıkladı.

1990'DA KAPATILMIŞLARDI

Devlet tarafından işletilen ve aşk otelleri olarak bilinen 'posadalar', 1990'lardaki ekonomik krizde kapatılmış ve otel binaları kasırga barınağı olarak kullanılmaya başlamıştı.

ÖZEL EVLER TUTULMAYA BAŞLANMIŞTI

Bu boşluğu daha sonra özel ev sahipleri doldurmak istedi ancak bu küçük işletmeler, birçok Kübalının karşılamayacağı ücretler talep ediyor.

AŞK OTELLERİNE "POSADA" ADI VERİLİYOR

Havana'daki yetkililer, yeni kurulacak 'posadaların' daha ucuz olacağını ve Havana'da açık yerlerde sevişilmesinin sonlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Küba'da devletin kapattığı aşk otelleri geri dönüyor

ÖZEL EVLERDE İSTENEN ÜCRETİ VEREMİYORLAR

Özel ev sahipleri; klima sistemi, bir buzdolabı ve rahat bir yatağın bulunduğu bir odayı üç saat kiralama karşılığında 5 dolar ücret alıyor. Ancak bu, Kübalıların ortalama aylık maaşının (29.6 dolar) yaklaşık altıda birine tekabül ediyor ve birçok kişi bu ücreti karşılamıyor.

BOŞANAN ÇİFTLER DE BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA KALIYOR

Devlet konut projeleri yetkilileri, yeni hayata geçirilecek beş 'posadanın' Havana'daki kalabalık ve sınırlı konut sorunlarıyla baş etmede insanlara yardımcı olacağını söyledi.

Havana'da birçok aile aynı konutta yaşıyor ve konut azlığı nedeniyle boşanan çiftler de bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Kentte çiftlerin parklarda, plajlarda ve Malecon Bulvarı'ndaki deniz kıyısında sevişmelerinin yaygın olduğu belirtiliyor.

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