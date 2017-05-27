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Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

Sosyalist Küba'nın başkenti Havana'da ilk defa açılan beş yıldızlı otel, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

27.05.2017 - 11:44
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İçinde farklı mağazalarında bulunduğu otel, konaklamaya gelenlerin yanı sıra alışveriş yapmaya gelen Kübalıların da ilgisini çekiyor.

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

LÜKS OTEL İLGİ ODAĞI OLDU

Havana'da, 1800'lü yıllarda inşa edilen bina, yenileme öncesinde ülkedeki ilk alışveriş merkezi olarak hizmet veriyordu. Aylık ortalama gelirin yaklaşık 80 lira olduğu ülkede lüks otel, ilgi odağı haline geldi.

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

2016'DA 4 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

Küba'ya internet üzerinden otel rezervasyonları da yapılmaya başlandı. Turizm Bakanlığı 110 farklı projeyi hayata geçirirken Küba'yı, 2016'da ziyaret eden turistlerin sayısı 4 milyona ulaştı.

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

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