Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

İçinde farklı mağazalarında bulunduğu otel, konaklamaya gelenlerin yanı sıra alışveriş yapmaya gelen Kübalıların da ilgisini çekiyor.
LÜKS OTEL İLGİ ODAĞI OLDU
Havana'da, 1800'lü yıllarda inşa edilen bina, yenileme öncesinde ülkedeki ilk alışveriş merkezi olarak hizmet veriyordu. Aylık ortalama gelirin yaklaşık 80 lira olduğu ülkede lüks otel, ilgi odağı haline geldi.
2016'DA 4 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ
Küba'ya internet üzerinden otel rezervasyonları da yapılmaya başlandı. Turizm Bakanlığı 110 farklı projeyi hayata geçirirken Küba'yı, 2016'da ziyaret eden turistlerin sayısı 4 milyona ulaştı.