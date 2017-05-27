Küba'da ilk beş yıldızlı otel açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde İncirlik'le ilgili konuşulanları anlattı.

PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

7

Emniyet ve Jandarmadan 81 ilde trafik kontrolü

Türkiye genelinde ilk kez Emniyet ve Jandarma teşkilatları, 3 bin 933 personelin katılımıyla bin 611 noktada trafik uygulaması yaptı.