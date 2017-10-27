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Küba'daki ABD'li diplomatlarda işitme kaybı

Küba, ülkede görev yapan Amerikalı diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırılar konusunda ilk kez kapsamlı savunma yaptı

27.10.2017 - 11:07
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Küba'da televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlanan ve 30 dakika süren "Sonik Saldırılar İddiası" adlı programda Kübalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gizemli sonik saldırıdan toplam 24 personelin etkilendiği yönündeki savını çürütmeye çalıştı.

KÜBA İLK KEZ AYRINTILI SAVUNMA YAPTI

Programda, iddiaların kanıttan yoksun olduğu, Amerikalı müfettişlerin haziran, ağustos ve eylül aylarında Küba'yı ziyaret etmelerine rağmen ABD'nin, Küba'ya veya kamuoyuna saldırılara maruz kaldığı iddia edilen personelin tıbbi kayıtlarına ve ifadelerine erişim izni vermediği belirtildi.

Sunucu, "ABD heyeti üyeleri, düzenlendiği öne sürülen bu saldırıları doğrulayan kanıtlar ve diplomatların haber verdiği sağlık sorunlarının nedeni konusunda işe yarar başka bir teori olmadığından söz etti." ifadesini kullandı.

"SONİK SALDIRI DÜZENLEYEBİLECEK TEKNOLOJİYE SAHİP DEĞİLİZ"

Küba'nın "en üst düzey hükümet yetkililerinin" talimatıyla kapsamlı soruşturma yürütüldüğü vurgulanan programda, ülkenin sonik saldırı düzenleyebilecek teknolojiye sahip olmadığına ve böyle bir teknolojinin ithal edilmesinin yasa dışı olduğuna dikkat çekildi.

Programda, Amerikalı diplomatların komşularının, tuhaf bir ses duymadıklarını söylemesi veya rahatsızlıklarının olmamasının, iddiaların zayıflığının göstergesi olduğu ifade edildi.

"CIRCIR YA DA AĞUSTOS BÖCEĞİ SESİ"

Amerikalı müfettişlerin, sonik saldırıların kurbanlarının yaptığı 3 kaydı sunduğu Küba İçişleri Bakanlığı yetkililerinin incelemesinin, kayıtlardaki seslerin, Küba'nın kuzey sahilinde yaşayan ağustos böceklerininkine çok benzediğini ortaya koyduğunu hatırlatan program sunucusu, "Kuzey Amerikalı araştırmacıların" bazı cırcır ya da ağustos böceği seslerinin neden olduğu gürültünün, 90 ila 95 desibelden yüksek olabileceği ve işitme kaybı ile hipertansiyona yol açabileceğini açıkladığını sözlerine ekledi.

DİPLOMATLARDAKİ İŞİTME KAYBI

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü ifade edilmişti. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba'da işitme kaybı yaşayan ABD'li diplomatların ofislerinde ve konutlarında duyduklarını iddia ettikleri seslerin bir kaydı, ilk kez 13 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kayıtta cırcır böceği sesine benzer yüksek frekansta sürekli ve tiz bir ses duyuluyordu. Söz konusu gürültünün diplomatların fiziksel semptomlar yaşamadan önce duyduklarını ifade ettikleri farklı ses varyasyonlarının hemen hepsinde bulunduğu bildirilmişti.

HENÜZ KANIT YOK

Soruşturmacılar, olayın güçlü bir cihazla yapılmış sonik saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak kaydedilen seslerle diplomatların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar arasında bağlantı olduğu henüz kanıtlanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan Küba hükümetinin sorumlu tutulabileceğini belirtmişti.

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