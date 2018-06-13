taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.307
USD
4,5885
EURO
5,3978
ALTIN
191,07
PETR
75,6100

Kubilay Aka ve Miray Daner'den aşk pozu

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan etti.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 07:35..
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

AŞK FİNALİ BEKLEDİ

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.

AŞKI İLAN ETTİ

Kubilay Aka ve Miray Daner, Instagram hesaplarından hikaye bölümünde birlikte çekildikleri fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.

Kubilay Aka ve Miray Daner'den aşk pozu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

326
Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

105
Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

51
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

27
Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

7
Pakistan’da tren, yaşlı adamı metrelerce sürükledi

Pakistan’da tren, yaşlı adamı metrelerce sürükledi

8
Jandarma'dan şehit ailelerine iftar

Jandarma'dan şehit ailelerine iftar

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM