Kubilay Aka ve Miray Daner'den aşk pozu

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

Sabri Sarıoğlu: Yağmur işte çocuklar bana kaldı

Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile Göcek'te tatil yapıyor.

1 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

2 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

3 Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.

4 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi Ne Oluyor programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

5 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

6 Pakistan’da tren, yaşlı adamı metrelerce sürükledi Seyir halindeki trenin makinisti, raylardan geçen yayaları görünce siren çalmasına rağmen, yaşlı bir adam siren sesini duymayınca olan oldu.