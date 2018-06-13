Kubilay Aka ve Miray Daner'den aşk pozu

Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
AŞK FİNALİ BEKLEDİ
Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.
AŞKI İLAN ETTİ
Kubilay Aka ve Miray Daner, Instagram hesaplarından hikaye bölümünde birlikte çekildikleri fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.