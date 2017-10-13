Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemi değerlendiren Doğu Perinçek, Kübra Par'ın soruları karşısında oldukça zorlandı.

SANDIKTA KARŞILIĞI YOK

Vatan Partisi'nin Türkiye'de en az oy olan partilerden biri olduğunu belirten Kübra Par, Doğu Perinçek'in bahsettiği gücün sandığa yansımadığını söyledi.

Perinçek ise bunun üzerine kendisini kandırmadığını, ilerleyen dönemlerde gücün sandığa yansıyacağını söyledi.

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular VİDEO

İŞTE O DİYALOGLAR

Türkiye'nin en az oy alan partisini; Rusya, Suriye ve İran resmi heyetle görüşmeyi kabul edecek kadar neden dikkate alıyor. Sizin gücünüzün kaynağı ne?

Türkiye'nin geleceğinde Vatan Partisi'nin olduğunu onlar görüyor.

Türkiye ile arayı düzelmek istiyorlarsa, bunu yapmak için neden Türkiye'de en az oy alan partilerden liderini aracı kılsın?

Vatan Partisi'nin güçlü ve etkili olduğunu görüyorlar. Hatırlarsanız; Putin, 'Türkiye'de biz Kemalistleri yönetimde görmek istiyoruz demişti.'





Halkta karşılığı yoksa Vatan Partisi'nin gücü nereden çıkıyor?

Halkta karşılığı var.. AKP tabanında yüzde 26 oranında Vatan Partisi'ne oy verme eğilimi var.

Sandıklara neden yansımıyor. Baraja dayandık dediniz, 0.3 oy aldınız. Bu sorumu bağışlayın ama Doğu Bey, kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?

Kendimizi kandırmıyoruz. Bizim gücümüzü herkes görüyor, biliyor. Önümüzdeki dönemde de bunu göreceğiz.