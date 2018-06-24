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Kucağına aldığı kediyi denize attı

Üsküdar'da sahilde dolaşan yavru kediyi kediyi kucağına alıp seven kişi kediyi daha sonra denize attı.

DHA | 24.06.2018 - 06:36..
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Kucağına aldığı kediyi denize attı

Önceki gün sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi önce kucağına alıp sevdi. Daha sonra kediyle yürüyerek uzaklaşan kimliği belirsiz kişi, kucağındaki kediyi denize fırlattı ardından koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da vahşet kamerada: Kediyi önce sevdi sonra denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

TALİHSİZ KEDİYİ GÜVENLİK VE ESNAF KURTARDI

Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartıldı. Talihsiz kedinin denize akan motor yağı ve yakıta bulandığı görüldü.

Kucağına aldığı kediyi denize attı

"KEDİYİ ALINCA TAKİP ETTİK"

Olayla ilgili görgü tanığı Mevlüt Onaran, "Sabah 05.30 sıralarında öteki tarafta balık tutarken biri kediyi alıyor. Biz de takip ederek bu tarafa geliyoruz. Kediyi buradan atıyor. Teknede çalışan arkadaşlar da kediyi kepçeyle çıkartıyolar" diye konuştu.

Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

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