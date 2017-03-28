Kucağında çocukla uyuşturucu satarken yakalandı

İstanbul Fatih'te devriye görevi yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekibi, Valide Sultan Camisi yakınında durumundan şüphelendikleri bir erkek ve kadını takibe aldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA UYUŞTURUCU SATTI

Bir süre sonra cami avlusuna giren iki şüpheli, kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla dilencilik yapan kadına para verip küçük bir paket aldı.

PAKETTE 8 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Polisler tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından Gürcistan uyruklu karı-koca olduğu belirlenen şüphelilerin dilenciden aldıkları paketin içinde 8 gram uyuşturucu bulundu.

İRANLI KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine, polis ekibi Gürcistanlı karı-koca ile kucağında çocuğuyla dilenci gibi davranan İran uyruklu N.M'yi (33) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İran uyruklu N.M. tutuklanırken, Gürcistanlı karı-koca serbest bırakıldı.