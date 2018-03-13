'Küçük Ama Büyük Yalanlar' kitabı raflarda

New York Times Çok Satanlar Listesi’nde 1 numaraya yerleşen roman aynı zamanda, başrollerinde Nicole Kidman ile Reese Witherspoon’un oynadığı bir televizyon dizisine uyarlandı.
Küçük Ama Büyük Yalanlar, üç kadının çocuklarının karıştığı küçük bir olayın nasıl kontrolden çıktığını anlatan, soluksuz okunacak gerilim dolu bir roman.
Yazar: Liane Moriarty
Yayınevi: hep kitap
Çeviren: İstem Erdener
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 416
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