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'Küçük Ama Büyük Yalanlar' kitabı raflarda

Çok satan romanlarıyla dünya çapında altı milyondan fazla okura ulaşan Liane Moriarty’nin büyük yankı uyandıran kitabı 'Küçük Ama Büyük Yalanlar'hep kitap logosuyla Türkçede

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 11:47..
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New York Times Çok Satanlar Listesi’nde 1 numaraya yerleşen roman aynı zamanda, başrollerinde Nicole Kidman ile Reese Witherspoon’un oynadığı bir televizyon dizisine uyarlandı.

'Küçük Ama Büyük Yalanlar' kitabı raflarda

Küçük Ama Büyük Yalanlar, üç kadının çocuklarının karıştığı küçük bir olayın nasıl kontrolden çıktığını anlatan, soluksuz okunacak gerilim dolu bir roman.

'Küçük Ama Büyük Yalanlar' kitabı raflarda

Yazar: Liane Moriarty

Yayınevi: hep kitap

Çeviren: İstem Erdener

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 416

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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