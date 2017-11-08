Küçük Armutlu'ya kentsel dönüşüm piyangosu

İstanbul'da Boğaz'ın en güzel noktalarından olan Küçük Armutlu mahallesinde yaşayan kimsenin tapusu yok. Konu, mahalleye yönelik kentsel dönüşüm projesi nedeniyle gündemde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kamuya ait arazilerin miktarının yüzde 100 olduğunu açıkladı; vatandaşın üzerinde 1 metre bile arsa olmadığını söyledi: "Mülkiyetin tamamı kamuda, yarısı İstanbul Teknik Üniversitesi yarısı da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde."





KAÇAK YAPILARA YASAL DÖNÜŞÜM

Bakan Özhaseki, devamında yeni projeyle tapusu olmayan Küçük Armutlu halkının elinden evlerinin alınmayacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlanan plana göre; tapusu olmayan fakat kaçak yapı sahibi olan her vatandaşın evine, metrekaresine metrekarede ev verilecek."

"DEVLETİN DE BİR GÖREVİ VAR"

Aslında bu durumun Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyleyen Bakan, yıllar önce kamu arazilerine yerleşen insanların konutlarının artık yıkılamayacağını savundu:

"Peki, şimdi ne diyelim biz çıkalım da? 'Arkadaş senin tapun yok.' Yık hadi 7.500 konutu da göreyim. Doğru olur mu bir de yıksak? O da doğru olmaz. O zaman kabullenmek durumundayız, bu gerçekleri kabullenmek durumundayız, bunlar ülkemizin gerçekleri, ne yapalım. Oradaki oturan insanların da hepsi neredeyse dar gelirli. Devletin de bir görevi var, o vatandaşı ev sahibi yapacak; evi var- yok, arsası var, yok."