Küçük Büşra tedavi bekliyor

Acı içinde kıvranan minik bebek sürekli ağlarken anne ve babası ise tedavi için yardım bekliyor. İş makinesi operatörü İsmail Aslan ile ev kadını Fatma Aslan, 3 çocuklarından en küçüğü olan Büşra, 3 aylıkken ’Epidermolysis bullosa’ adlı bir cilt hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle el ve ayak tırnakları düşen minik bebeğin, el ve ayak parmak uçları, kulak, burun ve ağız bölgesi başta olmak üzere cildi belirsiz aralıklarla sürekli kanamaya başladı.

SÜREKLİ AĞLIYOR

Çocuklarını bir çok hastaneye götüren aile, "kesin tedavi için tıbben yapılabilecek bir durum yok" yanıtı verildi. Kesin bir tedavisi olmadığı için küçük çocuğa, kan değerlerinin daha fazla düşmemesi için sadece kan ilaçları ve kanayan yaralarının pansumanı için cilt kremleri kullanılabiliyor.

’SADECE TEDAVİ İSTİYORUZ’

Evde yaşadığı acı nedeniyle sürekli ağlayan minik Büşra’yı sakinleştirmek, acılarını azaltmak için çabaladıklarını belirten baba İsmail Aslan şöyle dedi:

"Doktorlar Adana’da tıbben yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Gelişmiş hastanelerde, belki başka yerlerde bu rahatsızlığı tedavi edebilecek birileri vardır. Allah rızası için bebeğimize sahip çıkılsın. Kimseden para pul istemiyoruz. Sadece biri el uzatıp çocuğumuzun tedavisine yardımcı olsun."