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Küçük Çamlıca TV- Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı

2016 yılının mart ayında yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV - Radyo kulesi inşaatında 200 metre aşıldı.

09.03.2017 - 16:45
  1. Haberler
  2. Emlak
Küçük Çamlıca TV- Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan kulenin boyu 200 metre aştı. Betonarme bölümün son metreleri yapıldığı kulede, önümüzdeki günlerde 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşan antenlerin yer alacağı bölümün yapımına geçilecek.

Küçük Çamlıca TV- Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı

Küçük Çamlıca TV - Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı İZLE

2016 YILININ MART AYINDA BAŞLANDI

170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreyle dev boyuta ulaşacak. Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti.

Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca'da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda betonarme inşaatta 200 metre geçildi. Kulenin toplam uzunluğu 202.5 metre olan betonarme kısmının son metrelerinin yapımına devam ediliyor. İstanbul'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor.

Küçük Çamlıca TV- Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı

165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANACAK

Betonarme kısmın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından kulenin üzerine 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan bir kule daha inşaa edilecek. Antenler bu yapı üzerinde bulunacak.

Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Küçük Çamlıca TV- Radyo kulesinde 200 metreye ulaşıldı

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi.

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörlerin kullanılacağı öğrenildi.

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