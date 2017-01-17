taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.011
USD
3,7822
EURO
4,0528
ALTIN
148,01
PETR
56,5000

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nin inşası sürüyor

Çamlıca'da görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan anten direklerinin yerine inşa edilen yeni kule, 128 metreye kadar ulaştı.

17.01.2017 - 15:47
  1. Haberler
  2. Projeler

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olduğu düşünülen anten direkleri için çalışmalar 2016 yılında başlatılmıştı.

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nin inşası sürüyor

Çamlıca TV-Radyo Kulesi, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte 128 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Kulenin yapımı tamamlandığında Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir yapı haline gelecek.

KULE HERGÜN 2,5- 3 METRE YÜKSELİYOR

Projenin hergün 2,5 - 3 metre yükseliyor. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin, 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terasları, 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nin inşası sürüyor

2017'DE HİZMETE AÇILACAK

İstanbul Anadolu Yakası`nın siluetine değer katacak olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin, 2017 yılının Haziran ayında açılması planlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1473
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

215
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

176
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

190
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

533
Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

163
İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM