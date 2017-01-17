Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nin inşası sürüyor

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olduğu düşünülen anten direkleri için çalışmalar 2016 yılında başlatılmıştı.

Çamlıca TV-Radyo Kulesi, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte 128 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Kulenin yapımı tamamlandığında Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir yapı haline gelecek.

KULE HERGÜN 2,5- 3 METRE YÜKSELİYOR

Projenin hergün 2,5 - 3 metre yükseliyor. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin, 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terasları, 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.

2017'DE HİZMETE AÇILACAK

İstanbul Anadolu Yakası`nın siluetine değer katacak olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin, 2017 yılının Haziran ayında açılması planlanıyor.