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Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

Mersin'de 5 yaşındaki Can Çınar Tuncel’in çektiği fotoğraflar, karma sergide yer buldu.

DHA | 29.04.2018 - 12:11..
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Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

Mersin'de aile hekimi doktoru olan aynı zamanda fotoğraf sanatıyla ilgilenen dedesi Nizamettin Düzgün, torunu Can Çınar'a, geçen yıl yaş gününde bir fotoğraf makinesi hediye etti.

Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI SERGİDE YER ALDI

Fotoğrafçılığa merak salan küçük Can Çınar, dedesiyle çıktığı gezilerde fotoğraf çekmeye başladı. Küçük Can Çınar’ın çektiği fotoğraflar geçen ay açılan karma sergilerde de yer aldı.

Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

ÇOCUKLAR GÖZÜMLE ÇOCUKLAR

Mersin Fotoğraf Derneği’nde 'Çocuk gözümle Çocuklar' adlı sunumunda da gösterilen Can Çınar’ın fotoğrafları, usta fotoğrafçılardan tam not aldı. Can Çınar, fotoğraf çekerken dedesi ile daha fazla zaman geçirdiğini ifade ederek, çocukların yaşamını belgelediğini dile getirdi.

Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

Küçük Can'ın fotoğraf sergisi

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