Küçük çocuk, yaktığı ateşin içine düştü

Merkez Yakutiye İlçesi'nin Gölbaşı Semti'nde ailesi ile birlikte akrabalarının yanına giden Sefa Zengin, evde canı sıkılınca sokakta oynayan çocukların yanına gitti. Çocuklarla bir süre oynayan Sefa, daha sonra onlarla birlikte çevreden topladıkları kağıtları ateşe verdi.

ATEŞİN İÇİNE DÜŞTÜ

Çocuklar yaktıkları ateşin etrafında toplanırken, Sefa dengesini kaybederek ateşin içine düştü. Çocuğun çığlıkları üzerine dışarı çıkan teyzesi onu alevlerin içinden çıkarıp, yakınları ile birlikte hastaneye götürdü.

ELLERİ VE YÜZÜ YANDI

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yanan alleri ve yüzü sarılarak tedaviye alınan Sefa Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





