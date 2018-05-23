Küçük çocuklara özel kütüphane

Amasya Üniversitesi, çocuklara kitap sevgisini aşılamak için farklı bir çalışmaya imza attı. Üniversite bünyesinde okuma yazma bilmeyen çocuklar için kurulan kütüphanede, 4-6 yaş arası çocuklar, eğitici oyunlar oynayıp kütüphaneyle tanışarak, kitap sevgisi kazanıyor.

Çocukların televizyona ve teknolojik aletlere gösterdiği ilgiyi okumaya çevirmek amacıyla açılan, masal ve çizgi film kahramanlarının figürleriyle tasarlanan kütüphanede, oyun parkuru, maketler ve 5 bin materyal bulunuyor.

"ÇOCUKLARA KİTAP OKUMAYI AŞILIYORUZ"

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, "Üniversitemiz bünyesinde çocuk kütüphanemizi açmış bulunuyoruz. Bu kütüphaneyi açma amacımız, çocuklara anaokulu çağında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu alışkanlığı kazandırmak, oldukça zor olmaktadır. Ayrıca okul öncesi programında olan öğrencilerimiz, gelen öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu hizmet sadece kitap alıp, vermekle sınırlı değildir. Çocuklarımıza değerler eğitimi kapsamında, doğa sevgisi, insan sevgisi ve vatan sevgisi gibi konularda eğitim verilmektedir. Son zamanlarda kütüphanemize olan ilgi artmaktadır, bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Kütüphanemiz halka açıktır, bütün çocuklarımızı kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

"ÇOK SIKI KİTAP OKUYUCUSU OLACAKLAR"

Metin Orbay, "Bu kütüphanenin bir özelliği de burada oyun oynamak serbest. Tabii ki burada oynanan oyunlar, öğrenmeye yönelik oyunlardır. Bu kütüphanenin müdavimleri, genellikle okul öncesi eğitim alan okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz. Burada bulunan kitaplarımız, genelde görsellerle zenginleştirilmiş kitaplar. Buraya gelen veli ve öğretmenler, çocuklara kitapları okuyarak anlatmakta ve onları okumaya özendirmektedir. Kütüphanemizin müdavimleri, şimdi okuma yazma bilmiyor ancak önümüzdeki yıllarda öğrenecekler ve çok sıkı bir kitap okuyucusu olacaklar" şeklinde konuştu.



