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Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Sosyal medya fenomenliği adı altında 18 yaşındaki küçük çocuklarla istismar içeren video çeken şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 01:35..
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Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla işlediği suçları ortaya seren fenomen B.A, emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

ERKEK ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜ

Yayınlanan videoda, kağıt parçalarına yakışıksız 'görevler' yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren B.A. isimli fenomen, aynı şeyi iki erkek çocuğa da uygulattı.

Çekilen kağıtta 'Erkek erkeğe öpüşme' yazarken, B.A. çocukların bunu yapmaları durumunda kendilerine 100 TL vereceğini söyledi.

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA UYGULADI

B.A., bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişilik sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yer yerinden oynadı.

İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de harekete geçti.

Yaşları 18'den ufak olduğu görülen çocuklar kağıtta yazan talimatı yerine getirdi. İzmir'de ikamet eden B.A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı


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