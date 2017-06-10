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Küçük çocukları taciz etti, gözaltına alındı

Kocaeli'de, aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddia edilen 29 yaşındaki Eyüp S. gözaltında

10.06.2017 - 09:24
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Eyüp S. aracıyla yol kenarında bulunan ikisi de 16 yaşında olan M.T. ve B.T.'nin yanına yanaştı. İddiaya göre, Eyüp S. cinsel organını gösterip kızları taciz etti.

Kızların şikayeti üzerine Eyüp S. dün polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada, Eyüp S. tarafından Umuttepe Mahallesi'nde aynı şekilde tacize uğrayan bir kişi de polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayette bulunan kişi Eyüp S.'nin aracıyla yanına adres sorma bahanesiyle yanaştığı aynı şekilde tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis bunun üzerine Eyüp S.'yi daha adliyeden çıkmadan yeniden gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eyüp S.'nin sorgusu sürüyor.

Küçük çocukları taciz etti, gözaltına alındı

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