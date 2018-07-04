Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

22 Haziran Cuma günü kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu. Küçük Eylül'ün katledilmesi hakkında gözaltına alınan Uğur Koçyiğit'in annesi hakkında karar verildi.
ANNESİ MAHKEME KARARIYLA TUTUKLANDI
Kaçırdığı Eylül Yağlıkara'yı diktiği elekdireğinin altına gömen Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit, mahkeme karşısına çıktı.
Mahkemede 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.