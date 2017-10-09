Küçük Eylül'ün katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Koru Beldesi'nde geçen Haziran'da, 6 yaşındaki Eylül Umutlu'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, küçük kızın cansız bedenini bir gün sonra metruk binada, bavulun içinde buldu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Murat Şahin Akyüz, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Eylül'ün otopsisinde, cinsel istismar bulgularına da rastlandı. Öte yandan, şüphelinin cinayetten sonra kayıp kızı arama çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Eylül Umutlu'ya tecavüz edip, daha sonra da boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Murat Şahin Akyüz'ün yargılanmasına 18 Ocak 2018 tarihinde başlanacak.