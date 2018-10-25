taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69075
Euro
6.51035
Altın
1232.925
Borsa
92495.41
Gram Altın
225.482

Küçük Kerim'in hayali, gerçek oldu

Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ve itfaiyeci olmak isteyen kısmi görme engelli ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen’in hayali gerçek oldu.

DHA | 25.10.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Gündem

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracı ile ziyaret ettikleri Kerim’i evinden alıp, itfaiyeci kıyafetleri giydirerek okuluna götürdü. Kerim bir süreliğine de olsa onun bir itfaiye personeli olarak çalışmasını sağladı.

BAŞKAN ARACI OLDU

Özyayla Köyü İlkokulu 1'inci sınıf öğretmeni Ayşe Demirel, bir arkadaşı ile konuşurken öğrencisi kısmi görme engelli öğrencisi Kerim Türkmen’in en büyük arzusunun, gelecekte bir itfaiye eri olmak istediğini aktarmasının ardından konu Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iletildi. Belediye Başkanı Seçen de İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekibi, itfaiye aracı ile birlikte minik Kerim Türkmen için görevlendirdi.

Küçük Kerim'in hayali, gerçek oldu

ARKADAŞLARI OKUL KAPISINDA KARŞILADI

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kerim Türkmen’i evinin önünden İtfaiye aracıyla aldı, kıyafetini giydirdi ve öğrenim gördüğü okula götürdü. İtfaiye aracında siren çalarak okuluna ulaşan Kerim’i arkadaşları okul kapısında karşıladı.

KÜÇÜK KERİM'İN MUTLUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Ekipler, daha sonra Kerim’in sınıf arkadaşlarına da itfaiye giysileri giydirdi ve yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak bilgiler verdi. Daha sonra okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye eri ağabeyleri ile birlikte su sıkan Kerim’in sevinçli olduğu gözlendi.

''OĞLUMUN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ''

Küçük Kerim'in annesi Aysel Türkmen, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kerim’in en büyük hayalinin gelecekte itfaiye eri olmak olduğunu söyleyen Türkmen, “Oğlum Kerim, oyun oynadığı bahçemizde kontrollü bir şekilde ateş yakar, sonra da yaktığı ateşi söndürüp 'Ben itfaiyeci olacağım anne' derdi. ''Bugün oğlumun hayali gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” derken, baba Sami Türkmen de 7 yaşındaki Kerim’in telefon ile sürekli itfaiye oyunu oynadığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

111
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

70
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

68
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

85
MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

69
Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

29
Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM