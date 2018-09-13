taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.11505
Euro
7.15135
Altın
1205.19
Borsa
95670.27
Gram Altın
237.038

Küçük kız yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul Kartal’da, ailesiyle caddede yürüyen küçük kızın üzerine bir binadan beton parçasının düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

İHA | 13.09.2018 - 10:35..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Kartal’da 8 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, ailesiyle birlikte gezmeye çıkan küçük kız ve ailesi, hayatının şokunu yaşadı.

Ailesiyle birlikte cadde yürüyen küçük kız oyun oynayarak ilerlediği sırada ailesine doğru dönerek beklemeye başladı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran küçük kızın yanına geldiğinde ise olanlar oldu. Yol kenarında bulunan bir binadan düşen duvar parçası adeta küçük kızı sıyırdı ve düştüğü yerde parçalandı.

Küçük kız yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu

BİNA YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan görünmez kazada düşen duvar parçası nedeniyle küçük kız yere düşerek ağlamaya başladı. Küçük kızın ölümden kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olayın ardından küçük kızın ailesinin bina yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldukları öğrenildi.

Küçük kız yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

337
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

124
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

73
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

56
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

137
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM