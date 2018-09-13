Kartal’da 8 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, ailesiyle birlikte gezmeye çıkan küçük kız ve ailesi, hayatının şokunu yaşadı.

Ailesiyle birlikte cadde yürüyen küçük kız oyun oynayarak ilerlediği sırada ailesine doğru dönerek beklemeye başladı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran küçük kızın yanına geldiğinde ise olanlar oldu. Yol kenarında bulunan bir binadan düşen duvar parçası adeta küçük kızı sıyırdı ve düştüğü yerde parçalandı.

BİNA YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan görünmez kazada düşen duvar parçası nedeniyle küçük kız yere düşerek ağlamaya başladı. Küçük kızın ölümden kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olayın ardından küçük kızın ailesinin bina yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldukları öğrenildi.

Küçük kız yolda yürürken ölümden kıl payı kurtuldu ViDEO