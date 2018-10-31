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Küçük kıza tacizde bulunan sapık tutuklandı

Trabzon'da küçük kızı taciz ettiği için yakalandıktan sonra serbest bırakılan sapık tekrar yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 31.10.2018 - 14:27..
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29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde bir şahıs, Hızırbey Mahallesi'nde bir sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde, kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKMIŞTI

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen Mesut T. isimli şahsın iş akdi, durumun ortaya çıkmasının ardından feshedildi.

Küçük kıza tacizde bulunan sapık tutuklandı

SERBEST BIRAKILMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve şahsın da serbest kaldığının ortaya çıkması üzerine olay büyük tepkiye neden olurken, tepkiler üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan şahıs, bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şahıs ’küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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