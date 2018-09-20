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Küçük kızın servis çilesi son buldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Havva Gazel, "yol bozuk" diye gitmeyi reddeden servis aracı sahiplerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ikna edilmesiyle okuluna kavuştu.

AA | 20.09.2018 - 15:21..
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Bozuk yolu bahane ederek aracı sahiplerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant tarafından ikna edilmesiyle okula gitmeye başladı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, küçük Havva Gazel'in okula gidebilmesi için girişimlerde bulundu.

Yapılan görüşmeler sonucu yolun bozuk olduğunu bahane göstererek Havva Gazel'in evine gitmeyi reddeden servis aracı sahipleri ikna edildi.

Küçük kızın servis çilesi son buldu

TEŞEKKÜR ETTİ

Ulaşım engeli nedeniyle bir kaç gün okula gidemeyen Havva Gazel, servis aracının evinin önüne kadar gelmesiyle okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Havva, okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Küçük kızın servis çilesi son buldu

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