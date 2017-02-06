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Küçük kızların evlendirilmesine bakanlık el koydu

İzmir Kiraz'a bağlı Sırımlı ve Olgunlar köylerinde kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesine bakanlık müdahale etti.

06.02.2017 - 17:10
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izmir

Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp evlendirilmesi geleneği tartışma yarattı. İki köyde yaşları 12 ile 21 arasında değişen kızlar, sevdikleri yaşıtlarıyla kaçıyor.

Bu şekilde yılda ortalama 20 kızın evlendirildiği öğrenildi. Kız çocuklarının kaçırılmasından sonra araya giren ailelerine de para ödendiği ileri sürüldü. Buna göre, kızın yaşı ne kadar küçükse, erkek tarafının aileye verdiği para miktarı da o kadar artıyor. İddiaya göre, evlenen kızı 12 yaşındaysa 40 bin TL, 13 yaşındaysa 30 bin TL, 14 yaşında 25 bin TL, 15 yaşında ise 20 bin TL ödeniyor. Bazı ailelerin kızlarının kaçırılması üzerine şikayette bulunmasıyla bu durum gündeme geldi.

BAKANLIK UZMANLARI KÖYDE

Bu gelişmelerden sonra hem jandarma hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları, iki köyde inceleme yaptı. Ev ev gezip durum tespiti yapan ekipler, bunun yanı sıra hem çocuklara hem de anne ve babalarına bilgilendirme de yaptı. Bu arada ekiplerin köydeki çalışmaları sırasında uzmanlar, durumun hassasiyetini de göz önünde bulundurup görüntü vermekten kaçındı. Ailelerle yapılan görüşmelerden evlere girişlerinden görüntü alınmaması istendi.

Küçük kızların evlendirilmesine bakanlık el koydu

"KIZI ALAMAZSAM KAÇIRIRIM"

Olgunlar köyünde yaşayan gençlerden 23 yaşındaki Tuncay Battal, bekar olduğunu ve evlenmek istediğini anlattı. Sevdiği kızla düğün yapıp evlenmek istediğini söyleyen Tuncay Battal, "Ben kızı önce ailesinden isterim. Düğün yapmak isterim. Ama eğer bunu yapamazsam, kaçırabilirim. Ama ilk başlarda değil son zamanlarla bu kaçırma işleri olmaya başladı" dedi.

Köyde servis taşımacılığı yapan Mustafa Korkut ise köylerinde böyle olayların yaşandığını ama olmaması gerektiğini söyledi. Mustafa Korkut, kendisinin ise düğünle kız kaçırmadan evlendiğini anlattı.

Küçük kızların evlendirilmesine bakanlık el koydu

BELEDİYE BAŞKANINDAN KARARLILIK

AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bu sonunun çözümü için çaba harcadığını söyledi. Yaklaşık üç yıl önce evlere yönelik araştırmalarda bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Saliha Özçınar, "Bundan sonra bu konuya eğildik. İlk başlarda toplu projeler geliştirip eğitimler vermek istedik. Ama bölge çok dağınıktı. Bu eğitimlerde başarılı olamadık. Bunun üzerine bireysel bazda tek tek evlere gidip eğitimlerimize başladık. Bundan da önemli gelişmeler oldu. Kızlarımızı okuttuk ya da iş sahibi yaptık. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımız da sürdüreceğiz. Anneler, babalar da kaçıp evlenmişler. Bu meseleyi bir kadın ve anne olarak ben çözeceğim. Tüm kurumlarla ortak hareket ediyoruz. Konuyla ilgili yasal çalışmalar da sürüyor" dedi. Saliha Özçınar, evlendirilen kızlardan bazılarının yaşı küçük olsa bile kemik yaşlarının büyük çıktığını da söyledi. Bu durumun ise küçük yaşta evlenip doğum yapan annelerin, çocuklarını nüfusa geç kaydettirmelerinden kaynaklandığını belirtti.

Küçük kızların evlendirilmesine bakanlık el koydu

 







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