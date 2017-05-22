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Küçük Mehmet'in gizemli ölümü

Manisa'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun ön otopsisinde darp izine rastlanmadığı bildirildi.

22.05.2017 - 08:42
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DD

Mehmet Arda Ş'nin vücudunda herhangi darp veya kesici alet yarası izine rastlanmadığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine götürüldü. Yunusemre ilçesinde 3 yaşındaki Mehmet Arda Ş, dün evlerinde uyuduğu sırada komşuya giden annesi Hüsniye Ş. tarafından baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan incelemede kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmazken eşyaların 3 yaşındaki çocuğun yapamayacağı ölçüde dağıtıldığı, dolap ve televizyonların devrildiği belirlenmiş, evin önünde terk edilmiş hurda ve karton toplamada kullanılan çekçek arabası bulunmuştu. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında anne Hüsniye ile baba Halil İbrahim Ş'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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