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Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı

18 Ağustos 2016'daki hava saldırısının ardından ambulanstaki görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran bebeğin son görüntüleri ortaya çıktı.

05.06.2017 - 23:25
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Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce oturuyordu.

Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Toz içinde kalan bedeni ve dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor. Bulaşan kandan kurtulmak için bu sefer ellerini sessizce ambulansın koltuğuna siliyordu.

ÜMRAN’IN SON GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ SEVİNDİRDİ

Suriye krizinin simgesi haline gelen Ümran’ın son hali herkesin içine su serpti. Ailesiyle bir arada olan Ümran’ın sağlığı da gayet iyi ve bir Suriye kanalına konuk oldu.

Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı

ÜMRAN BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

18 Ağustos 2016'daki hava saldırısının ardından ambulanstaki görüntüsüyle yürek sızlatan Ümran bebeğin, 17 Ekim 2016'taki bir saldırıda da ağır yaralandığı hatta hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ümran bebeğin ortaya çıkan son görüntüleri ise insanların yüreğine su serpti.

Küçük Ümran’ın son görüntüleri ortaya çıktı

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