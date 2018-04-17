Küçük yaşta İngilizce eğitimi

İngilizce öğrenmek ve konuşmak bizim en büyük sorunlarımızdan birini teşkil ediyor. Dil eğitimi erken yaşlarda başlanması gereken bir eylemdir. Hayata geçirilen projeyle Sarıyer'deki 6 devlet okulundaki toplam 400 öğrenci, haftada iki gün teneffüslerini İngilizce öğrenerek geçirecek.

ÖĞRENCİLER YABANCI DİLDEN ÇEKİNİYOR

Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen İngilizce öğretmen adayları rehberliğinde, İngilizce konuşarak ve çeşitli etkinliklere katılarak kendilerini geliştiriyorlar.

Geçen yıl başlayan proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Sarıyer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Yaşar, eğitimcilerin yaptıkları gözlemlerde öğrencilerin yabancı dilden çekindiklerini ve belli bir seviyeye gelmekte zorlandıklarını söyledi.





"ÖĞRENCİLERİ YABANCI DİLE MOTİVE ETMEK İSTEDİK"

Melek Yaşar, "Öğrencilerimizi yabancı dile motive edecek, dersin dışında çocuğun merak duygusunu geliştirecek, kendi merakıyla yabancı dile ait kelimeleri kavrayacak oranda imkanlar sağlamak istedik. Bu amaçla devlet okullarında proje için özel olarak dizayn edilmiş, tematik köşeler, oyun-bulmaca masaları ve okuma alanları ile donatılmış 'Spoken Cafe'ler kurduk.

Sonra Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gürel hocamıza konuyu ilettik. Onlar da müfredat programıyla uyumlu hem eğlenceli hem de çocuklara yabancı dili sevdirecek, yabancı dile onları yakınlaştıracak bir program hazırladılar ve staj programlarına entegre ettiler."