taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.394
USD
4,0866
EURO
5,0682
ALTIN
176,44
PETR
71,5000

Küçük yaşta İngilizce eğitimi

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Ders arası dil molası' projesiyle öğrenciler İngilizceyi erken yaşta öğreniyorlar.

AA | 17.04.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Küçük yaşta İngilizce eğitimi

İngilizce öğrenmek ve konuşmak bizim en büyük sorunlarımızdan birini teşkil ediyor. Dil eğitimi erken yaşlarda başlanması gereken bir eylemdir. Hayata geçirilen projeyle Sarıyer'deki 6 devlet okulundaki toplam 400 öğrenci, haftada iki gün teneffüslerini İngilizce öğrenerek geçirecek.

Küçük yaşta İngilizce eğitimi

ÖĞRENCİLER YABANCI DİLDEN ÇEKİNİYOR

Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen İngilizce öğretmen adayları rehberliğinde, İngilizce konuşarak ve çeşitli etkinliklere katılarak kendilerini geliştiriyorlar.

Geçen yıl başlayan proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Sarıyer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Yaşar, eğitimcilerin yaptıkları gözlemlerde öğrencilerin yabancı dilden çekindiklerini ve belli bir seviyeye gelmekte zorlandıklarını söyledi.

Küçük yaşta İngilizce eğitimi

"ÖĞRENCİLERİ YABANCI DİLE MOTİVE ETMEK İSTEDİK"

Melek Yaşar, "Öğrencilerimizi yabancı dile motive edecek, dersin dışında çocuğun merak duygusunu geliştirecek, kendi merakıyla yabancı dile ait kelimeleri kavrayacak oranda imkanlar sağlamak istedik. Bu amaçla devlet okullarında proje için özel olarak dizayn edilmiş, tematik köşeler, oyun-bulmaca masaları ve okuma alanları ile donatılmış 'Spoken Cafe'ler kurduk.

Sonra Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gürel hocamıza konuyu ilettik. Onlar da müfredat programıyla uyumlu hem eğlenceli hem de çocuklara yabancı dili sevdirecek, yabancı dile onları yakınlaştıracak bir program hazırladılar ve staj programlarına entegre ettiler."

Küçük yaşta İngilizce eğitimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
MEB'in zihinsel engelliler için istihdam seferberliği
Milli Eğitim Bakanlığının zihinsel engelliler için başlattığı 'İş ve Meslek Danışmanlığı' kapsamında 50'ye yakın engelli istihdam edildi.
Bartın'da bir okul zilsiz okul projesi başlattı
Bartın Anadolu İmam Hatip lisesi'nde öğrencilere öz güven ve sorumluluk kazandırmak amacıyla 'Zilsiz Okul' projesi başlatıldı
Minikler kütüphaneyle tanıştı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, minik öğrencileri kütüphaneyle tanıştırdı.
Bakan Yılmaz üstün başarı gösteren öğrenciyi kutladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, John Hopkins Üniversitesi'nin Olağanüstü Yetenek Araştırması sınavında başarı göstererek eğitim programına dahil edilen Ilgaz Altınören'i tebrik etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

30
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

75
Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı

41
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

41
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

45
Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

Mimarlar Odası Suriye harekatını kınadı

115
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM