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Küçükçekmece metrobüs kazası

Servis minibüsü metrobüs durağına girdi.

12.10.2017 - 07:02
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Metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

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