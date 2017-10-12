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Küçükçekmece metrobüs kazası
Servis minibüsü metrobüs durağına girdi.
12.10.2017 - 07:02
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İç Haber
Metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
AYRINTILAR GELECEK..
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